Великобритания призвала усилить давление на Россию ради мира на Украине

Sky News: министр обороны Великобритании Хили призвал усилить давление на Россию

Министр обороны Великобритании Джон Хили призвал западную «коалицию желающих» усилить давление на Россию ради достижения мира на Украине. Об этом сообщает Sky News.

«Хили и министр обороны Франции Себастьян Лекорню возглавят в четверг в Брюсселе встречу с 30 министрами обороны, на которой они обсудят оперативные планы многонациональных миротворческих сил на Украине в рамках "коалиции желающих"», — передает телеканал.

27 марта президент Украины Владимир Зеленский на саммите «коалиции желающих» в Париже заявил, что Россия готовит большое наступление в Сумской и Харьковской областях. Глава государства связал возможную атаку с желанием Москвы «затянуть переговорный процесс».