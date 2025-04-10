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08:56, 10 апреля 2025Мир

Великобритания призвала усилить давление на Россию ради мира на Украине

Sky News: министр обороны Великобритании Хили призвал усилить давление на Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Джон Хили

Джон Хили. Фото: Oli Scarff / Pool / Reuters

Министр обороны Великобритании Джон Хили призвал западную «коалицию желающих» усилить давление на Россию ради достижения мира на Украине. Об этом сообщает Sky News.

«Хили и министр обороны Франции Себастьян Лекорню возглавят в четверг в Брюсселе встречу с 30 министрами обороны, на которой они обсудят оперативные планы многонациональных миротворческих сил на Украине в рамках "коалиции желающих"», — передает телеканал.

27 марта президент Украины Владимир Зеленский на саммите «коалиции желающих» в Париже заявил, что Россия готовит большое наступление в Сумской и Харьковской областях. Глава государства связал возможную атаку с желанием Москвы «затянуть переговорный процесс».

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