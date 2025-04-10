Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:30, 10 апреля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный аналитик рассказал о целях России в зоне СВО в весенне-летнюю кампанию

Военный аналитик Полетаев: ВС РФ добиваются каскадного обрушения фронта ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Армия России во время грядущей весенне-летней кампании будет добиваться не столько освобождения конкретных территорий, сколько «каскадного обрушения фронта» Вооруженных сил Украины (ВСУ) сразу на нескольких участках. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт и сооснователь аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

По его словам, хотя российская сторона сейчас и ведет переговоры с администрацией США насчет возможного перемирия, будет полагаться на военную силу как приоритетный способ добиться желаемого.

«Если Дональд Трамп настроен любой ценой добиться перемирия — пускай давит на Украину и думает, чем может нас заинтересовать», — говорит Сергей Полетаев о возможном настрое российской стороны.

Он добавил, что российское командование, скорее всего, прямо сейчас готовится к большому наступлению и, вероятно, воспринимает его как нечто решающее.

Ранее стало известно, что российские войска начали штурм последних позиций ВСУ в Курской области. Украинская армия пытается сдержать натиск и выстраивает глубоко эшелонированную оборону в приграничье.

    Обсудить
    Последние новости

    «Люди стали бояться». Трамп объяснил решение отложить введение торговых пошлин для 75 стран

    Глава Пентагона сообщил о соглашении по Панамскому каналу

    В Чечне выставили на всеобщее обозрение тело напавшего на пост ДПС

    Военный аналитик рассказал о целях России в зоне СВО в весенне-летнюю кампанию

    Военкоры сообщили о разгроме элитного украинского спецназа

    Трамп объявил о наличии у США самого мощного в мире оружия

    Трамп выразил надежду на заключение мира между Россией и Украиной

    Популярная актриса показала грудь в откровенном купальнике

    У берегов Европы заметили 50-метрового хищника с опасным ядом

    Беспилотник сбили в Подмосковье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше