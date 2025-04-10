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19:34, 10 апреля 2025Забота о себе

Вред от сигарет и картофеля фри для здоровья сравнили

Эндокринолог Ирышкин приравнял одну палочку картошки фри к сигарете
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: freepik

Эндокринолог Олег Ирышкин приравнял одну палочку картофеля фри к выкуренной сигарете. Его цитирует KP.RU.

По его словам, опасность картофеля фри заключается в масле, в котором ее жарят, так как его используют не один раз. «Оно кипит несколько дней, и несколько дней в нем что-то жарят. Так что через какое-то время в нем действительно может накопиться критическое количество вредных веществ», — говорит Ирышкин.

Если масло меняют один раз в неделю, к примеру, в понедельник, наибольший вред продукт принесет тем, кто ест картошку фри в воскресенье. При этом эндокринолог Зухра Павлова призвала не сравнивать картофель фри с сигаретой. «Человек может выкурить от одной до нескольких десятков сигарет в день, а часто ли вы едите картофель фри? Если вы употребляете такую еду редко, в качестве исключения (например, раз в полгода), то никакой катастрофы не произойдет», — заверила она.

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