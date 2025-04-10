ВСУ повредили газопровод в российском регионе

Минобороны: Газопровод поврежден в Белгородской области из-за атаки ВСУ

В Белгородской области газопровод поврежден в ходе атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России.

Речь идет о надземном распределительном газопроводе низкого давления, уточнили в военном ведомстве. Его работа была нарушена на участке в приграничном городе Шебекино. Это произошло в 14:01 9 апреля, добавили в министерстве.

Кроме того, 10 апреля украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на электроподстанцию. О последствиях атаки не сообщается.

Тем временем, ВСУ не оставляют попыток проникнуть в приграничные районы Белгородской области. Утром 10 апреля стало известно о трех попытках прорыва украинских штурмовиков. На них сбросили авиабомбу «ФАБ-3000».