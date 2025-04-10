Зампред СПЧ назвала недопустимым выставление тела подростка на всеобщее обозрение в Чечне

Зампред СПЧ Киркора: Демонстрация тела подростка на площади в Чечне недопустима

Выставление на площади города Ачхой-Мартана в Чечне тела 17-летнего подростка Эскерхана Хумашева, который, по данным властей региона, напал на пост ДПС, недопустимо. Об этом заявила зампред Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) Ирина Киркора в беседе с РБК.

Она согласилась, что юноша совершил недопустимое преступления, но аналогично можно сказать и о том, что сейчас делают с его телом. Киркора подчеркнула, что Хумашев уже понес наказание за свое преступление. «Даже назидания другим подросткам, в голову которых могут прийти преступные мысли, можно достичь другим путем, не теряя человеческого достоинства взрослым, выставившим тело несовершеннолетнего на земле, в неподобающем месте», — сказала зампред СПЧ.

Общественница добавила, что нельзя терять достоинство даже в отношении преступников, особенно несовершеннолетних. Она также напомнила об уголовной ответственности за надругательства над телами умерших. «Тем взрослым, которые это совершили, нужно прекратить это действо, не доводя до состава преступления», — заключила Киркора.

Ранее член СПЧ Ева Меркачева назвала выставление тела Хумашева на площади дикостью и средневековьем. По ее словам, произошедшее не соответствует никаким нормам права. Журналистка напомнила, что человечество развивалась, «чтобы уйти от кровной мести, от смертных казней и того, чтобы выставлять жестокость на всеобщее обозрение».

О нападении местного жителя с ножом на пост ДПС в городе Ачхой-Мартан стало известно 8 апреля. Преступник успел ранить сотрудников патрульно-постовой службы, после чего был ликвидирован ответным огнем. На следующий день чеченская телерадиокомпания «Грозный» показала в эфире фотографию 17-летнего Хумашева, которого власти региона назвали виновным в резне.

10 апреля по сети распространилось видео с телом подростка, выставленным на городской площади у администрации Ачхой-Мартана напротив портрета главы Чечни Рамзана Кадырова и надписи «Ахмат — сила». На кадрах видно, что бездыханного подростка окружили десятки людей, среди которых можно заметить сотрудников полиции.