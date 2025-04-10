Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:28, 10 апреля 2025Россия

Зампред СПЧ назвала недопустимым выставление тела подростка на всеобщее обозрение в Чечне

Зампред СПЧ Киркора: Демонстрация тела подростка на площади в Чечне недопустима
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Ирина Киркора

Ирина Киркора. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Выставление на площади города Ачхой-Мартана в Чечне тела 17-летнего подростка Эскерхана Хумашева, который, по данным властей региона, напал на пост ДПС, недопустимо. Об этом заявила зампред Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) Ирина Киркора в беседе с РБК.

Она согласилась, что юноша совершил недопустимое преступления, но аналогично можно сказать и о том, что сейчас делают с его телом. Киркора подчеркнула, что Хумашев уже понес наказание за свое преступление. «Даже назидания другим подросткам, в голову которых могут прийти преступные мысли, можно достичь другим путем, не теряя человеческого достоинства взрослым, выставившим тело несовершеннолетнего на земле, в неподобающем месте», — сказала зампред СПЧ.

Общественница добавила, что нельзя терять достоинство даже в отношении преступников, особенно несовершеннолетних. Она также напомнила об уголовной ответственности за надругательства над телами умерших. «Тем взрослым, которые это совершили, нужно прекратить это действо, не доводя до состава преступления», — заключила Киркора.

Ранее член СПЧ Ева Меркачева назвала выставление тела Хумашева на площади дикостью и средневековьем. По ее словам, произошедшее не соответствует никаким нормам права. Журналистка напомнила, что человечество развивалась, «чтобы уйти от кровной мести, от смертных казней и того, чтобы выставлять жестокость на всеобщее обозрение».

Материалы по теме:
«Средневековье». В Чечне на городской площади бросили тело подростка, напавшего на силовиков. Как на это отреагировали в России?
«Средневековье». В Чечне на городской площади бросили тело подростка, напавшего на силовиков. Как на это отреагировали в России?
Сегодня
В Чечне выставили на всеобщее обозрение тело подростка, напавшего на пост ДПС. Среди наблюдавших могли быть его родственники
В Чечне выставили на всеобщее обозрение тело подростка, напавшего на пост ДПС. Среди наблюдавших могли быть его родственники
Сегодня
В Чечне показали фото подростка, зарезавшего полицейского на посту ДПС. Кадыров приказал выдворить его семью из региона
В Чечне показали фото подростка, зарезавшего полицейского на посту ДПС. Кадыров приказал выдворить его семью из региона
9 апреля 2025

О нападении местного жителя с ножом на пост ДПС в городе Ачхой-Мартан стало известно 8 апреля. Преступник успел ранить сотрудников патрульно-постовой службы, после чего был ликвидирован ответным огнем. На следующий день чеченская телерадиокомпания «Грозный» показала в эфире фотографию 17-летнего Хумашева, которого власти региона назвали виновным в резне.

10 апреля по сети распространилось видео с телом подростка, выставленным на городской площади у администрации Ачхой-Мартана напротив портрета главы Чечни Рамзана Кадырова и надписи «Ахмат — сила». На кадрах видно, что бездыханного подростка окружили десятки людей, среди которых можно заметить сотрудников полиции.

    Обсудить
    Последние новости

    «Высокопоставленные генералы очень хотят, чтобы он сидел». В деле бывшего командарма Попова появился «звонок сверху»

    Попытка нападения иностранца на двух полицейских в Обнинске попала на видео

    Стала известна дата избрания Мерца на пост канцлера

    Назван поднимающий настроение цвет одежды

    Назван вызывающий аллергию популярный фастфуд

    «Локомотив» оштрафовали за оскорбительные кричалки о «Зените»

    Международные резервы России рекордно выросли

    Путин заявил о возможности решения жилищного вопроса в России

    Иностранец пытался напасть с пистолетом на двух российских полицейских и был задержан

    Госдеп рассказал об итогах консультаций России и США в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше