В СПЧ назвали дикостью и средневековьем демонстрацию тела подростка на площади в Чечне

Меркачева назвала средневековьем демонстрацию тела подростка на площади в Чечне

Демонстрация на площади города Ачхой-Мартана в Чечне тела 17-летнего подростка Эскерхана Хумашева, по утверждению властей региона, напавшего на пост ДПС, — это дикость и средневековье. Об этом заявила член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева в беседе с «Газетой.Ru».

Общественница назвала произошедшее культурным и цивилизационным шагом назад. «Никаким нормам права это не соответствует и не может соответствовать. Человечество развивалось, чтобы уйти от кровной мести, от смертных казней и того, чтобы выставлять жестокость на всеобщее обозрение», — подчеркнула она.

По словам Меркачевой, многочисленные исследования подтвердили, что жестокие наказания не сокращают число преступлений, а, наоборот, ожесточают общество и могут поднять уровень агрессии до неконтролируемого.

Ранее в сети появилось видео с телом Хумашева, выставленным на городской площади у администрации Ачхой-Мартана напротив портрета главы Чечни Рамзана Кадырова и надписи «Ахмат — сила». Бездыханного подростка окружили десятки людей, среди которых можно заметить сотрудников полиции. Часть присутствующих, предположительно, является родственниками юноши.

О нападении местного жителя с ножом на пост ДПС в городе Ачхой-Мартан стало известно 8 апреля. По данным Следственного комитета Чечни, преступник успел ранить сотрудников патрульно-постовой службы, после чего был ликвидирован ответным огнем. 9 апреля чеченская телерадиокомпания «Грозный» показала в эфире фотографию 17-летнего подростка, которого власти региона назвали виновным в резне.

В ходе совещания с руководством силовых ведомств Чечни Кадыров поручил правоохранительным органам выгнать из республики семьи организаторов и исполнителя нападения на пост ДПС, а также изъять имущество их отцов и братьев. Глава региона заявил, что организацией преступления руководил украинец. По его словам, основным куратором выступил 32-летний уроженец Красноармейска Донецкой области (ныне — Донецкая народная республика), который сейчас является гражданином Украины и прописан в Киевской области.