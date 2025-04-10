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18:57, 10 апреля 2025Силовые структуры

Зампреда российского региона задержали по делу о хищении выделенных на спортзал миллионов

Зампреда правительства КЧР обвинили в хищении выделенных на спортзал миллионов
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Карачаево-Черкесской республике задержали заместителя правительства региона Евгения Гордиенко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, мужчину задержали по делу о мошенничестве и превышении полномочий. Его подозревают в хищении 12 миллионов рублей, выделенных на строительство спортзала в ауле Хабез. Следствие полагает, что он незаконно подписал соглашение на закупку с единственным поставщиком на 130 миллионов рублей. Зал в населенном пункте так и не появился.

Следствие также полагает, что Гордиенко вывел 53 миллиона, завысив стоимость работ при строительстве школы в станице Кардонинской. Во главе выполнявшей контракт компании оказался сам обвиняемый. Вместе с ним обвиняют трех представителей фирм, состоявших в сговоре.

Ранее сообщалось, что Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит дело бывшего замглавы Ростовской области Виталия Кушнарева.

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