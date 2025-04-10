Зампреда российского региона задержали по делу о хищении выделенных на спортзал миллионов

Зампреда правительства КЧР обвинили в хищении выделенных на спортзал миллионов

В Карачаево-Черкесской республике задержали заместителя правительства региона Евгения Гордиенко. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, мужчину задержали по делу о мошенничестве и превышении полномочий. Его подозревают в хищении 12 миллионов рублей, выделенных на строительство спортзала в ауле Хабез. Следствие полагает, что он незаконно подписал соглашение на закупку с единственным поставщиком на 130 миллионов рублей. Зал в населенном пункте так и не появился.

Следствие также полагает, что Гордиенко вывел 53 миллиона, завысив стоимость работ при строительстве школы в станице Кардонинской. Во главе выполнявшей контракт компании оказался сам обвиняемый. Вместе с ним обвиняют трех представителей фирм, состоявших в сговоре.

Ранее сообщалось, что Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону рассмотрит дело бывшего замглавы Ростовской области Виталия Кушнарева.