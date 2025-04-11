Фото Гарри Стайлса в мини-шортах оценили в сети фразой «женщины будут бросаться»

Фото английского певца и актера Гарри Стайлса в откровенном наряде оценили в сети фразой «женщины будут бросаться». Материал приводит Daily Mail.

31-летнего исполнителя запечатлели во время прогулки в Лондоне. Он предстал перед камерами в белом свитшоте с принтом и красных мини-шортах бренда Adidas в стиле ретро. Также артист надел синюю куртку, высокие носки и туфли на плоской подошве и выбрал очки с затемненными линзами в качестве аксессуара.

Читатели издания высказались об образе звезды в комментариях. «Выглядит великолепно», «Красивые ноги», «Убойный наряд! Женщины будут на него бросаться!», «Никто не может выглядеть хорошо в подобных шортах», «Словно порнозвезда 70-х», «Едва ли прилично ходить в этих шортах», «Мне нравится, что сейчас парни носят короткие шорты, чтобы продемонстрировать свои красивые ноги», — разошлись во мнениях юзеры.

Ранее в апреле фото франко-американского актера Тимоти Шаламе в спущенных шортах описали в сети фразой «мамкина корзиночка».