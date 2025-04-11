Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:16, 11 апреля 2025Ценности

Фото Гарри Стайлса в мини-шортах оценили в сети фразой «женщины будут бросаться»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Гарри Стайлс

Гарри Стайлс. Фото: Peter Cziborra / Reuters

Фото английского певца и актера Гарри Стайлса в откровенном наряде оценили в сети фразой «женщины будут бросаться». Материал приводит Daily Mail.

31-летнего исполнителя запечатлели во время прогулки в Лондоне. Он предстал перед камерами в белом свитшоте с принтом и красных мини-шортах бренда Adidas в стиле ретро. Также артист надел синюю куртку, высокие носки и туфли на плоской подошве и выбрал очки с затемненными линзами в качестве аксессуара.

Читатели издания высказались об образе звезды в комментариях. «Выглядит великолепно», «Красивые ноги», «Убойный наряд! Женщины будут на него бросаться!», «Никто не может выглядеть хорошо в подобных шортах», «Словно порнозвезда 70-х», «Едва ли прилично ходить в этих шортах», «Мне нравится, что сейчас парни носят короткие шорты, чтобы продемонстрировать свои красивые ноги», — разошлись во мнениях юзеры.

Ранее в апреле фото франко-американского актера Тимоти Шаламе в спущенных шортах описали в сети фразой «мамкина корзиночка».

    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о завершении конфликта на Украине

    Известная актриса рассказала о жизни в общежитии

    Паша Техник оставил в наследство квартиру с непогашенной ипотекой

    Женщина назвала своего отца маньяком с сотнями жертв

    Фото Гарри Стайлса в мини-шортах оценили в сети фразой «женщины будут бросаться»

    Неожиданное явление увидели в небе в российском городе

    Пожилая россиянка инсценировала свое похищение по заданию мошенников

    Фетисов оценил политический потенциал Овечкина

    Украина атаковала сразу шесть населенных пунктов российского региона

    Россиянин описал девушек одного региона фразой «нигде не видел таких красивых»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше