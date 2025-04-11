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22:05, 11 апреля 2025Бывший СССР

Генерал назвал главную цель ВС России в Сумской области

Генерал Соболев: ВС РФ намерены создать буферную зону в Сумской области
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев назвал главную цель Вооруженных сил (ВС) России в Сумской области. Об этом он рассказал изданию «Газета.Ru».

«Будет создаваться буферная зона. Я думаю, что, если мы освободим эти области — Сумскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Одесскую, там люди сами сделают выбор, с кем им быть — с фашистами или с Россией», — сказал генерал-лейтенант.

Он также отметил, что об этих целях уже заявлял президент РФ Владимир Путин. При этом Соболев не смог точно ответить на вопрос, сколько времени уйдет на создание буферной зоны на Украине. «А что можно о сроках говорить, если мы уже три года воюем и пока еще на своей территории?!», — высказался он.

Ранее Киев начал перебрасывать резервы на сумское направление из-за опасения наступления России. ВСУ также наращивают оборонительный потенциал в Харьковской и Черниговской областях.

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