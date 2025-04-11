Генерал Соболев: ВС РФ намерены создать буферную зону в Сумской области

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев назвал главную цель Вооруженных сил (ВС) России в Сумской области. Об этом он рассказал изданию «Газета.Ru».

«Будет создаваться буферная зона. Я думаю, что, если мы освободим эти области — Сумскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Одесскую, там люди сами сделают выбор, с кем им быть — с фашистами или с Россией», — сказал генерал-лейтенант.

Он также отметил, что об этих целях уже заявлял президент РФ Владимир Путин. При этом Соболев не смог точно ответить на вопрос, сколько времени уйдет на создание буферной зоны на Украине. «А что можно о сроках говорить, если мы уже три года воюем и пока еще на своей территории?!», — высказался он.

Ранее Киев начал перебрасывать резервы на сумское направление из-за опасения наступления России. ВСУ также наращивают оборонительный потенциал в Харьковской и Черниговской областях.