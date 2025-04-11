Названы итоги переговоров России и США

МИД РФ: Москва и Вашингтон наметили ориентир для нового раунда консультаций

Россия и США по итогам переговоров в Стамбуле обменялись нотами об обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию посольств. Об этом сообщается на сайте МИД России.

В МИД заявили, что Москва подняла вопрос о возврате шести объектов дипломатической недвижимости в США, принадлежащих России на правах собственности и конфискованных американскими властями. В частности, стороны согласились составить дорожную карту и наметили ориентир для нового раунда консультаций

В свою очередь, посол России Александр Дарчиев отметил важность срочных практических шагов в данном направлении. Он указал, что Москва нуждается в незамедлительном допуске на объекты российских представителей для инспекции и оценки ущерба.

Ранее Дарчиев раскрыл итоги переговоров России и США. По его словам, очередной раунд двусторонних экспертных консультаций продвинул нормализацию работы посольств двух государств.