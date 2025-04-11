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18:23, 11 апреля 2025Силовые структуры

Оскорбившую силовиков во время прощания с Техником россиянку отправили под арест

Суд дал 12 суток ареста оскорбившей силовиков во время отпевания Техника девушке
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости На прощании с российским рэпером Пашей Техником задержали пять человек

Фото: Новосильцев Артур / АГН «Москва»

Лефортовский районный суд Москвы назначил 12 суток административного ареста Евгении Истоминой, которая оскорбила сотрудников полиции во время прощания с рэпером Пашей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев). Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Ее признали виновной по статье о мелком хулиганстве.

Как установил суд, Истомина находилась на церемонии прощания в состоянии опьянения и оскорбляла силовиков. Когда девушку попросили пройти в отделение полиции, она начала кидаться на сотрудников и пыталась убежать.

Ранее сообщалось, что во время отпевания Паши Техника в храме Петра и Павла были задержаны пять человек. Один из них во время прощания запустил на территории храма дрон.

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