Оскорбившую силовиков во время прощания с Техником россиянку отправили под арест

Лефортовский районный суд Москвы назначил 12 суток административного ареста Евгении Истоминой, которая оскорбила сотрудников полиции во время прощания с рэпером Пашей Техником (настоящее имя — Павел Ивлев). Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.
Ее признали виновной по статье о мелком хулиганстве.
Как установил суд, Истомина находилась на церемонии прощания в состоянии опьянения и оскорбляла силовиков. Когда девушку попросили пройти в отделение полиции, она начала кидаться на сотрудников и пыталась убежать.
Ранее сообщалось, что во время отпевания Паши Техника в храме Петра и Павла были задержаны пять человек. Один из них во время прощания запустил на территории храма дрон.