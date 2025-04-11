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15:38, 11 апреля 2025Силовые структуры

На прощании с российским рэпером Пашей Техником задержали пять человек

В Москве полиция задержала пять человек на прощании с Пашей Техником
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве на прощании с российским рэпером Пашей Техником (настоящая фамилии Ивлев) задержали не менее пяти человек. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.

Отмечается, что один из задержанных во время прощания запустил на территории храма дрон.

Одним из тех, кто повздорил с полицейскими при входе в храм Петра и Павла, где проходила церемония прощания, стал рэпер Давид Нуриев, известный под псевдонимом Птаха.

Музыканта не стало в Таиланде 4 апреля. Он попал в больницу 27 марта, где врачи сразу ввели его в кому. Артисту было 40 лет.

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