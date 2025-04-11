Политолог назвал последствия сближения ЕС и Китая

Политолог Марков: ЕС может начать улыбаться Китаю и угрожать США

Сближение Европейского союза (ЕС) и Китая может отразиться на России как положительным образом, так и отрицательным, полагает политолог Сергей Марков. Возможные последствия их сближения он назвал в беседе с «Лентой.ру».

«Может Европа повлиять на Китай, так чтобы Китай сокращал экономическое сотрудничество с Россией, и это более вероятный вариант. Либо может Китай повлиять на Европу, чтобы Европа снизила свою агрессивность против России, чтобы меньше участвовала в войне, которую она ведет против России», — поделился эксперт.

Политолог отметил, что из-за санкций Европа оказалась перед выбором: согласиться с требованиями США и сохранить союз с ними либо рвать отношения и идти к Китаю. Он назвал выбор колоссальным и предположил, что ЕС постарается его не делать и будет лавировать между сторонами.

По словам Маркова, Китай давно хочет заключить стратегический альянс с Европой, так как там есть богатые потребители и технологии.

«Китай, условно говоря, предлагает большую сделку Европе. Мы вам даем товары, инвестиции, но мы за это получим ваши технологии. Американцы запрещают европейцам такое сотрудничество, и сейчас, в условиях, когда [президент США Дональд] Трамп ввел жесткие санкции, возникает вероятность у европейцев начать двигаться в сторону Китая», — предположил собеседник «Ленты.ру».

Мой прогноз, что европейцы не пойдут в сторону Китая, но они будут все время поворачиваться в сторону Китая, улыбаться в сторону Китая, угрожать Америке, что они пойдут в сторону Китая Сергей Марков политолог

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Пекине призвал ЕС объединиться против США, чтобы противостоять одностороннему запугиванию.

Известно, что лидеры ЕС планируют приехать в Пекин, чтобы обсудить с Си Цзиньпином пошлины, введенные Трампом, так как лидер Китая не хочет ехать в Брюссель. Уточняется, что саммит может состояться в июле.

