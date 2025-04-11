Путин заявил, что в России успешно решаются жилищные вопросы. Как обстоит ситуация на рынке недвижимости?

Путин: В России удастся решить жилищные вопросы лучше, чем в СССР

Президент Владимир Путин заявил, что в России есть все необходимое для того, чтобы жилищный вопрос решался лучше, чем это было в СССР и царские времена.

Такую точку зрения он выразил в беседе с с генеральным директором «Дом.РФ» Виталием Мутко. Его слова приводит ТАСС.

Вопрос жилья — один из самых чувствительных вопросов, от решения которого зависит благосостояние и социальное самочувствие граждан России Владимир Путин Президент России

Ввод жилья в России

При этом российский лидер признал, что небольшое сжатие объемов ввода жилья в стране все же ожидается. Он подчеркнул, что необходимо не допустить, чтобы оно опустилось «ниже низшего предела». Как считает президент, это может привести к тому, что в дальнейшем строительную отрасль придется «вытаскивать».

Аналогичной точки зрения придерживается и вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его мнению, это связано с тем, что инвесторы приостанавливают стройку даже по начатым проектам.

Разрешение на строительство получили, а на стройку не выходят — ждут, когда снизится ключевая ставка. Также мы видим уменьшение ипотеки почти в два раза по сравнению с прошлым годом Марат Хуснуллин Вице-премьер России

Вице-премьер считает, что текущий сценарий может привести к негативным последствиям уже в ближайшие два-три года, если ничего не предпринимать. Но он подчеркнул, что уже сейчас разработан комплекс из 30-40 мер по поддержке отрасли. В ближайшее время его направят в правительство и президенту.

Спрос на ипотеку

«Дом.РФ» фиксирует массовое падение спроса россиян на ипотеку. С января по март 2025 года банками было выдано 146 тысяч ипотечных кредитов, общая сумма которых составила 612 миллиардов рублей. При этом за аналогичный период 2024 года было выдано на 49 процентов больше таких кредитов в количественном выражении и на 42 процента больше — в денежном.

Фото: Global Look Press

Мутко отметил и общее падение спроса на жилье. Он подчеркнул, что в этом кроются неочевидные негативные последствия в будущем. По его мнению, когда ситуация изменится, спрос на рынке может превысить предложение. Президент в свою очередь отметил, что такое развитие событий в итоге может привести к росту цен на жилье. Чтобы этого избежать, следует больше внимания уделять работе с населением, считает Путин.

Нужно и с потребителями тоже работать, заранее все объяснять Владимир Путин Президент России

Депутат Яна Лантратова поддержала президента, подчеркнув, что россияне будут менее уязвимы перед спекулянтами, если будут понимать механизмы ценообразования, условия ипотеки, динамику спроса и предложения.

Кроме того, по ее мнению, работа с населением поможет избежать искусственного ажиотажа и позволит рынку функционировать стабильнее.

Льготная ипотека в России

Правительство России предоставляет гражданам возможность оформить льготную ипотеку. Существует несколько программ: семейная, для IT-специалистов, Арктическая и Дальневосточная, сельская, военная. Для каждой из них существуют свои условия. Кроме того, программы совершенствуются и расширяются.

Например, в начале апреля семейную ипотеку распространили на вторичный рынок в городах, где не вводится достаточное количество нового жилья.

Это важное решение, которое направлено на улучшение жилищных условий российских семей, проживающих в населенных пунктах, где практически не строится новое жилье. Таким образом мы продолжаем совершенствовать «Семейную ипотеку», делая эту меру поддержки адресной Иван Чебесков Заместитель министра финансов России

Кроме того, Путин поручил продлить льготную ипотеку для семей с детьми до шести лет и установить в ее рамках особые условия предоставления ипотечного кредита, предполагающие возможность его получения в малых городах и регионах России с низким уровнем жилищного строительства.

Сотрудники IT-сферы могут взять кредит под шесть процентов. Не так давно сумму кредита сделали фиксированной — 9 миллионов рублей, однако, как считает депутат Госдумы Никита Чаплин, это все еще отличная возможность для специалистов приобрести себе жилье по выгодной стоимости.