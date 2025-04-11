Раскрыта причина возможного вывода украинских войск из Горнальского монастыря

РИА Новости: ВСУ уводят из Горнальского монастыря, опасаясь окружения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уводят военных из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, сообщил РИА Новости источник из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».

Собеседник агентства заявил, что украинские военные опасаются окружения. «Противник понимает, что сейчас находится в огневом мешке», — отметил он. Источник добавил, что российские подразделения блокировали монастырь с трех направлений.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что при заходе в село Горналь Суджанского района ВСУ обстреляли Свято-Николаевский монастырь. По его словам, это было одним из первых действий противника при вторжении на российские территории.