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07:17, 11 апреля 2025Мир

Раскрыта причина возможного вывода украинских войск из Горнальского монастыря

РИА Новости: ВСУ уводят из Горнальского монастыря, опасаясь окружения
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) уводят военных из Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, сообщил РИА Новости источник из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».

Собеседник агентства заявил, что украинские военные опасаются окружения. «Противник понимает, что сейчас находится в огневом мешке», — отметил он. Источник добавил, что российские подразделения блокировали монастырь с трех направлений.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что при заходе в село Горналь Суджанского района ВСУ обстреляли Свято-Николаевский монастырь. По его словам, это было одним из первых действий противника при вторжении на российские территории.

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