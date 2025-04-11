Раскрыты детали переговоров спецпосланника США и Путина

Ушаков и Дмитриев сопровождали Путина во время встречи с Уиткоффом

Президента России Владимира Путина во время встречи со спецпосланником США Стивом Уиткоффом сопровождали помощник главы государства Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает корреспондент агентства, Ушаков и Дмитриев находились всегда рядом с Путиным.

Переговоры российского главы и спецпосланника США начались в Санкт-Петербурге. Уиткофф прибыл в Россию 11 апреля.