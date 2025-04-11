Молодые офицеры ВСУ бросали военных в мясные штурмы и провоцировали дезертирство

Молодые неопытные офицеры 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляют своих подчиненных в «мясные штурмы», чем провоцируют всплеск дезертирства в подразделениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя антифашистского подполья.

Подпольщики сообщили, что среди бойцов 8-й отдельной мехбригады ВСУ увеличивается недовольство командным составом среднего звена. На фоне возникшего напряжения уже были замечены лучи прямого неподчинения приказам командования.

«Опытные военные недовольны молодыми неопытными офицерами, бросающими их, как "пушечное мясо", на штурмы и не разбирающимися в военном деле. Из-за этого в подразделениях процветает дезертирство», — рассказали в подполье.

Ранее украинский военнопленный рассказал о «мясном штурме» в Курской области. Его подразделения под предлогом ротации отправили на передовую в приграничный район российского региона.