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06:28, 11 апреля 2025Бывший СССР

Раскрыты приказы молодых офицеров ВСУ о «мясных штурмах»

Молодые офицеры ВСУ бросали военных в мясные штурмы и провоцировали дезертирство
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Молодые неопытные офицеры 28-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляют своих подчиненных в «мясные штурмы», чем провоцируют всплеск дезертирства в подразделениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя антифашистского подполья.

Подпольщики сообщили, что среди бойцов 8-й отдельной мехбригады ВСУ увеличивается недовольство командным составом среднего звена. На фоне возникшего напряжения уже были замечены лучи прямого неподчинения приказам командования.

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«Опытные военные недовольны молодыми неопытными офицерами, бросающими их, как "пушечное мясо", на штурмы и не разбирающимися в военном деле. Из-за этого в подразделениях процветает дезертирство», — рассказали в подполье.

Ранее украинский военнопленный рассказал о «мясном штурме» в Курской области. Его подразделения под предлогом ротации отправили на передовую в приграничный район российского региона.

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