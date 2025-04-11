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14:14, 11 апреля 2025Бывший СССР

Рогов назвал крупнейший логистический центр ВСУ

Рогов: ВСУ превратили Днепропетровск в крупнейший военный логистический центр
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: deniska_ua / Shutterstock / Fotodom

Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили Днепропетровск (украинское название Днепр) в крупнейший военный логистический центр. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Враг превратил некогда мирный Днепропетровск в крупнейший военный логистический центр, в том числе для поставок на линию фронта иностранного оружия, и место скопления военной живой силы», — рассказал он.

Политик подчеркнул, что Киев перевел все промышленные предприятия города на военные рельсы. Он добавил, что российские войска приближаются к границе с Днепропетровской областью, выдавливая противника в западной части ДНР.

Ранее военкор Юрий Котенок ф кадры удара по заводу в Днепропетровске. По его словам, целью атаки стал завод «Биосфера», работающий в целях украинского военно-промышленного комплекса.

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