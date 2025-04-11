Россиянам назвали безопасную дозу вяленой воблы

Врач Костогрыз заявила, что можно употреблять вяленую воблу пару раз в неделю

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Злата Костогрыз назвала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» безопасную дозу соленой вяленой воблы. Выпуск с рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Диетолог напомнила, что при избыточном употреблении соли у человека могут возникать отеки, повышаться давление и возникать проблемы в работе почек. Кроме того, подчеркнула Костогрыз, натрий вымывает кальций из организма, из-за чего разрушаются кости.

При этом врач заявила, что при умеренном употреблении вяленой воблы можно избежать этих неприятных эффектов. «Если человек очень любит всякие соленые снеки, в том числе рыбу, то можно смело, если проблем нет со здоровьем, парочку таких рыбешек пару раз в неделю», — заключила гастроэнтеролог. Она также добавила, что к соленой рыбе можно добавить продукты, богатые калием, например, петрушку.

Ранее диетолог Марина Макиша раскрыла безопасную дозу черешни. По ее словам, в день следует употреблять не более 300 граммов ягод.