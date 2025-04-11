Россиянам назвали пользу арахисового масла

Диетолог Русакова: В арахисовом масле содержится аминокислота аргинин

Арахисовое масло — полезный продукт, в котором содержится высокая концентрация аминокислоты аргинина. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

Продукт также содержит белки и полезные жиры, в нем нет холестерина, поэтому его могут использовать как веганы, так и люди, следящие за нормальным функционированием сердечно-сосудистой системы. Вдобавок арахисовое масло содержит такие микроэлементы, как магний и селен. Оно богато витаминами группы B и антиоксидантами.

При этом в арахисовом масле много калорий — на 100 граммов продукта приходится около 800–900 калорий. Поэтому, потребляя арахисовое масло, важно не превысить суточный калораж. С осторожностью к продукту следует относиться россиянам с аллергией на орехи, в особенности на арахис, а также людям с избыточной массой тела, ожирением и сахарным диабетом. По словам диетолога, в день желательно съедать не больше одной столовой ложки арахисового масла.

Ранее россиянам рассказали, что метод подсчета калорий для коррекции веса устарел: он не учитывает сложные процессы в организме. Более грамотный подход к похудению заключается в том, чтобы учитывать питательную ценность продуктов и те гормональные сигналы, которые запускают в организме еда и другие факторы образа жизни.