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10:42, 11 апреля 2025Из жизни

Рыбак поймал огромную рыбу стоимостью семь миллионов рублей

На Тайване рыбак Цзюнь поймал огромного тунца весом 216 килограммов
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: Jam Press

На Тайване рыбак поймал огромного тунца весом 216 килограммов. Об этом пишет Need To Know.

Удача улыбнулась 48-летнему Линю И Цзюню во время рыбалки в водах уезда Илань, провинция Тайвань. Он вышел в море утром намереваясь поймать именно тунца, однако не ожидал, что ему попадется настолько крупный экземпляр. Цзюнь заявил, что «почувствовал, будто выиграл в лотерею», когда поймал огромную рыбу.

В данный момент тунца оценивают эксперты. Они заявили, что такая рыба может стоить около 2,8 миллиона новых тайваньских долларов (7,4 миллиона рублей). При этом Цзюнь уверен, что его улов будет стоить еще дороже, и дожидается окончательной оценки, чтобы выставить его на торги.

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