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03:37, 11 апреля 2025Бывший СССР

Российский военный рассказал о пытках в украинском СИЗО

Российский военный с позывным Лега рассказал о пытках в киевском СИЗО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский военнослужащий с позывным Лега рассказал о пытках украинской организации «Правый сектор» (запрещена в России, является террористической и экстремистской). Об этом заявил председатель международной организации по борьбе с терроризмом украинских неонацистов, член Общественной палаты (ОП) России Максим Григорьев в Telegram.

Как уточнил российский военный, он попал к «Правому сектору». «В киевском СИЗО украинский хирург с медсестрой без обезболивания резали мне ногу — по живому. Держали пятеро. Из полотенца сделали кляп», — уточнил он.

Боец добавил, что одному военному букву «В» выжгли на лбу.

В марте в зоне проведения специальной военной операции (СВО) был ликвидирован один из лидеров «Правого сектора» Львовской области Михаил Алексеев.

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