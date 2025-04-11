Российский военный с позывным Лега рассказал о пытках в киевском СИЗО

Российский военнослужащий с позывным Лега рассказал о пытках украинской организации «Правый сектор» (запрещена в России, является террористической и экстремистской). Об этом заявил председатель международной организации по борьбе с терроризмом украинских неонацистов, член Общественной палаты (ОП) России Максим Григорьев в Telegram.

Как уточнил российский военный, он попал к «Правому сектору». «В киевском СИЗО украинский хирург с медсестрой без обезболивания резали мне ногу — по живому. Держали пятеро. Из полотенца сделали кляп», — уточнил он.

Боец добавил, что одному военному букву «В» выжгли на лбу.

В марте в зоне проведения специальной военной операции (СВО) был ликвидирован один из лидеров «Правого сектора» Львовской области Михаил Алексеев.