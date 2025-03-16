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04:27, 16 марта 2025Бывший СССР

В зоне СВО ликвидировали одного из лидеров «Правого сектора»

Рогов: ВС РФ ликвидировали одного из лидеров «Правого сектора» Михаила Алексеева
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) ликвидирован один из лидеров «Правого сектора» (экстремистская организация признана в России террористической и запрещена) Львовской области Михаил Алексеев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Он уточнил, что националист с позывным Рембрандт был уничтожен дроном-камикадзе. Это случилось в районе населенного пункта Каменское на степногорском направлении Запорожского фронта.

В феврале сообщалось, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) было создано новое подразделение Nordic Combat Medics для прикрытия нахождения в их рядах финских наемников. Оно входит в состав добровольческого батальона «Госпитальеры», созданного членом «Правого сектора». Многие иностранцы в рядах этого батальона принимают участие в боевых действиях, хотя числятся только как инструкторы по медпомощи и волонтеры-медики.

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