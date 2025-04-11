В Германии признали недостатки Leopard и PzH 2000

Tagesschau: Гаубица PzH 2000 оказалась слишком сложной для конфликта на Украине

Самоходная гаубица PzH 2000, которую Германия передала Украине, оказалась слишком сложной для конфликта высокой интенсивности. Берлин признал недостатки современной бронетехники, пишет Tagesschau со ссылкой на внутренние документы бундесвера.

Отмечается, что PzH 2000 отличается высокими характеристиками, но из-за сложности конструкции ее боевая пригодность «подвергается серьезному сомнению». Также в документе рассказали о сложностях с танками Leopard 2A6, которые требуют больших затрат на обслуживание и восстановление. При этом полевой ремонт этих машин зачастую невозможен.

Аналитики бундесвера подчеркнули, что танки Leopard 1A5 считаются надежной техникой. Но из-за слабой брони их используют только в качестве артиллерии для стрельбы с закрытых огневых позиций. Еще одним образцом вооружения, который показал эффективность, стал зенитный ракетный комплекс (ЗРК) IRIS-T. Однако стоимость боеприпасов для ЗРК слишком высока. Как пишет издание, у Киева нет достаточного количества ракет для IRIS-T.

В марте французское издание Meta Defense писало, что ЗРК SAMP/T, которые Европа передала Киеву, столкнулись с проблемами в ходе эксплуатации.