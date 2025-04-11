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15:33, 11 апреля 2025Мир

В Кремле высказались о результатах визита спецпосланника Трампа

Песков: По итогам визита Уиткоффа в Россию не стоит ждать прорывных результатов
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

По итогам визита спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Россию не стоит ждать прорывных результатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Здесь не нужно ожидать каких-то прорывов. Происходит процесс нормализации отношений и поиски почвы для выхода на траекторию урегулирования вокруг Украины», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что поездка спецпосланника американского лидера является продолжением дипломатической работы Москвы и Вашингтона.

Ранее Песков сообщил, что Уиткофф намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

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