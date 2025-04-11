В Одессе в жилом доме взорвалась граната

В жилом доме в Одессе прогремел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.
По данным ведомства, в одной из квартир взорвалась граната. «По предварительной информации, к супругам в гости пришел знакомый, достал гранату и выдернул чеку», — говорится в сообщении.
В результате взрыва пострадали три человека, их доставили в больницу. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехники.
Ранее в магазине на рынке в Деснянском районе Киева взорвалась граната. Сообщалось, что взрыв унес жизни двух мужчин в возрасте 59 и 60 лет. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.