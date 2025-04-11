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22:26, 11 апреля 2025Бывший СССР

В Одессе в жилом доме взорвалась граната

В жилом доме в Одессе взорвалась граната, пострадали три человека
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jason Lee / Reuters

В жилом доме в Одессе прогремел взрыв. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

По данным ведомства, в одной из квартир взорвалась граната. «По предварительной информации, к супругам в гости пришел знакомый, достал гранату и выдернул чеку», — говорится в сообщении.

В результате взрыва пострадали три человека, их доставили в больницу. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехники.

Ранее в магазине на рынке в Деснянском районе Киева взорвалась граната. Сообщалось, что взрыв унес жизни двух мужчин в возрасте 59 и 60 лет. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

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