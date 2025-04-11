В нацпарке Приморья заметили самого фотогеничного леопарда Leo 325F

В Приморье заметили самого фотогеничного леопарда. Об этом сообщает Telegram-канал «Земля леопарда».

Речь идет о самке дальневосточного леопарда Leo 325F по имени Мия. По словам сотрудников заповедника, она начала попадать в объективы камер, когда ей исполнилось полгода. «На счету модели уже более четырех профессиональных снимков, что является редкостью», — рассказали специалисты.

Впервые Мию удалось сфотографировать известному фотографу-анималисту Сергею Горшкову. Тогда мужчина запечатлел ее с матерью Leo 99F, за которой также следят ученые, и вторым котенком на обрыве горы национального парка. Позже, когда она подросла, Горшков снял ее у пещеры.

После этого Мия на некоторое время пропала. Однако совсем недавно немецкий фотограф Саша Фонсека поделился с природным комплексом новыми снимками. Как оказалось, она стала матерью. Эксперты отметили, что на участке, где в последний раз была зафиксирована Мия, была также замечена ее мать. «Leo 325F — один из немногих леопардов, чья родословная прослеживается до третьего поколения», — подчеркнули они.

Ранее сообщалось, что гималайская медведица с двумя медвежатами попала в объектив фотоловушки в Приморье.