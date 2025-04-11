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14:53, 11 апреля 2025Россия

В России решили сформировать единый визуальный код страны

НЦ «Россия» подписал меморандумы о разработке визуального кода России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Национальном центре (НЦ) «Россия» состоялось подписание меморандумов о формировании единого подхода к разработке визуального кода страны. Первый из них был подписан с Клубом инвесторов Москвы. Он подразумевает совместную работу над визуальным образом РФ в сфере архитектуры и градостроительства. Второй документ, посвященный совместной работе над продвижением визуального образа государства, подписан с акционерным обществом «Марка». Об этом говорится на сайте НЦ.

Уточнятся, что, согласно первому меморандуму, код будет разрабатываться в соответствии с развитием России на текущем историческом этапе и ориентироваться на образ ее будущего. Он будет учитывать архитектурные традиции страны, а также визуальные и художественные особенности, соответствующие ее народам и национальностям.

Второй документ предусматривает разработку и внедрение нового визуального стиля, который отражает суверенитет и лидерские позиции России в современном мире, олицетворяет ее уникальную историю, культуру и традиции. Об этом рассказал председатель совета директоров АО «Марка» Дмитрий Панышев.

«России точно нужен культурный код, и работа в этом направлении уже ведется, но если раньше она не была формализована, то теперь это отточено в формулировках. Почтовые миниатюры, которые рисуют на марках, тоже часть визуализации. Мы надеемся, что Национальный центр "Россия" даст нам идеи, которые мы будем продвигать, помимо прочего, классическими цифровыми методами, например в виде красивых почтовых открыток с дополненной реальностью», — подчеркнул он.

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