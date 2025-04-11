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22:13, 11 апреля 2025Интернет и СМИ

Военкор Долгачев прокомментировал санкции Зеленского

Попавший под санкции Киева военкор Долгачев назвал их символическим жестом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Военкор ВГТРК и директор «Вести Луганск» Николай Долгачев отреагировал на внесение его в санкционный список украинским президентом Владимиром Зеленским. Его комментарий был опубликован в Telegram-канале «Вести Луганск».

«Это такой символический жест, показывающий их сторонникам, кто для них враг.. (...) Ни экономически, ни логистически... повлиять на меня и на других людей они не могут», — высказался военкор.

Долгачев добавил, что Киев охотится на журналистов, борется против людей, которые несут информацию, и против свободы слова.

Ранее стало известно, что Зеленский принял решение о вводе санкций против российских СМИ. В список попали 18 медиа и 71 физическое лицо. Среди СМИ — холдинг «Ньюс Медиа» (Life, Mash, SHOT, Super) и информационное агентство News Front.

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