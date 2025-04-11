Спецпосланник Трампа посетил синагогу в Санкт-Петербурге

Спецпосланник Трампа Уиткофф посетил Большую хоральную синагогу в Петербурге

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетил Большую хоральную синагогу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу синагоги.

«Факт визита подтверждаю. Подробности будут позже», — заявила собеседница агентства.

Ранее спецпосланник американского президента провел встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в гостинице «Гранд Европа» в Санкт-Петербурге.

Также ожидается, что Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным, о чем сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что в ходе встречи российская сторона намерена передать Дональду Трампу позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине.