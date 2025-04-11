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16:18, 11 апреля 2025Мир

Спецпосланник Трампа посетил синагогу в Санкт-Петербурге

Спецпосланник Трампа Уиткофф посетил Большую хоральную синагогу в Петербурге
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Pool / Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетил Большую хоральную синагогу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу синагоги.

«Факт визита подтверждаю. Подробности будут позже», — заявила собеседница агентства.

Ранее спецпосланник американского президента провел встречу с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставителем президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в гостинице «Гранд Европа» в Санкт-Петербурге.

Также ожидается, что Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным, о чем сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он добавил, что в ходе встречи российская сторона намерена передать Дональду Трампу позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине.

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