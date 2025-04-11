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12:00, 11 апреля 2025Экономика

Юрист напомнил о риске лишиться единственного жилья

Юрист Губайдуллин: Жилье банкрота может быть выставлено на торги
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В 2025 году должник при банкротстве может потерять даже единственное жилье. Об этом РИА Новости рассказали юристы.

Обычно один объект недвижимости при банкротстве оказывается защищен законом. Однако иммунитет на единственное жилье действует, когда оно действительно нужно должнику для жизни, сказал управляющий партнер юридической компании Nerra Руслан Губайдуллин. Если выяснится, что тот фактически не проживает в своей единственной квартире или доме, у суда есть формальное основание снять защиту с такой недвижимости, добавила глава отдела банкротств и корпоративных споров юрфирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Анастасия Ляпунова.

Есть и ряд других ситуаций, когда единственное жилье могут изъять и продать для расчета с кредиторами. Например, если жилье признается роскошным. Здесь учитываются площадь и комфорт помещения, количество проживающих, рыночная стоимость, региональные нормы жилплощади.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев оценил риски неплательщиков лишиться жилья. За долги по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) свыше 300 тысяч рублей у россиян не отнимут единственную или ипотечную квартиру, указал он.

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