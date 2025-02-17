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18:56, 17 февраля 2025Экономика

Риски лишиться жилья за долги по ЖКУ оценили

Юрист Соловьев: Единственную или ипотечную квартиру не отнимут за долги по ЖКУ
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

За долги по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) свыше 300 тысяч рублей у россиян не отнимут единственную или ипотечную квартиру. Риски неплательщиков лишиться жилья оценил заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с «360.ru».

Специалист отметил, что в целом механизмы взыскания долгов в стране остались прежними. Сначала к должнику применят обеспечительные меры, получат контроль над его банковскими счетами и ограничат право водить машину.

При этом изъять единственную квартиру или ту, за которую выплачивается ипотека, в таких условиях не могут. Сообщения о подобных наказаниях Соловьев назвал «страшилками».

В России лишить жилья за долги по оплате ЖКУ могут только в исключительных случаях и при соблюдении строгих процедур, установленных законодательством. Основные нормы, регулирующие этот вопрос, содержатся в Жилищном кодексе РФ и Гражданском кодексе РФ.

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