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06:07, 11 апреля 2025Мир

Зеленского заподозрили в соучастии в покушении на Трампа

Полковник Дэвис допустил причастность Зеленского к покушению на Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПокушение на Дональда Трампа
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могут быть связаны с покушением на президента США Дональда Трампа. Об этом он высказался на YouTube.

Дэвис допустил причастность Зеленского к покушению на Трампа и напомнил, что говорил о нежелании Киева видеть политика главой США.

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«Если станет известно, что Зеленский знал о покушении на Трампа, нам придется принять действия. Это нельзя пропустить просто так. Он должен уйти и получить заслуженное наказание», — отметил он.

13 июля 2024 года Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение уха. В сентябре 2024 года произошла новая попытка покушения во время игры Трампа в гольф. Стрелявшего задержали, политик не пострадал.

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