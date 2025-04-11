Зеленского заподозрили в соучастии в покушении на Трампа

Полковник Дэвис допустил причастность Зеленского к покушению на Трампа

Полковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могут быть связаны с покушением на президента США Дональда Трампа. Об этом он высказался на YouTube.

Дэвис допустил причастность Зеленского к покушению на Трампа и напомнил, что говорил о нежелании Киева видеть политика главой США.

«Если станет известно, что Зеленский знал о покушении на Трампа, нам придется принять действия. Это нельзя пропустить просто так. Он должен уйти и получить заслуженное наказание», — отметил он.

13 июля 2024 года Трамп пережил покушение на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он получил ранение уха. В сентябре 2024 года произошла новая попытка покушения во время игры Трампа в гольф. Стрелявшего задержали, политик не пострадал.