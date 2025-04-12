Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:05, 12 апреля 2025Россия

12 апреля: какой праздник отмечают в России и мире

Юлия Анасян
Юлия Анасян (редактор)

Фото: РИА Новости

12 апреля в России отмечают День космонавтики, а во всем мире — Международный день полета человека в космос. Православные в этот день отмечают Лазареву субботу. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 12 апреля 2025 года, а также о приметах и именинниках этого дня.

Праздники в России

День космонавтики

В СССР День космонавтики впервые отметили в 1962 году. Годом ранее, 12 апреля 1961-го Юрий Гагарин стал первым человеком, полетевшим в космос. На космическом корабле «Восток» он облетел планету за 108 минут, после чего спустился на Землю, преодолев последние метры на парашюте.

С 1962 года День космонавтики отмечался в СССР ежегодно. Традиция сохранилась и после распада Советского Союза. Более того, в 2011 году в России учредили премию имени Юрия Гагарина в области космической деятельности.

Фото: Игорь Снегирев / РИА Новости

Праздники в мире

Международный день полета человека в космос

В 2011 году в честь 50-й годовщины полета Юрия Гагарина Организация Объединенных Наций (ООН) провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос. С тех пор праздник ежегодно отмечается во всем мире.

Также 12 апреля проходит акция «Юрьева ночь» (Yuri’s Night), названная так в честь советского космонавта. Ее смысл заключается в том, чтобы повысить интерес к космическим исследованиям среди широкой аудитории и вдохновить следующие поколения на дальнейшее развитие в этой сфере.

Всемирный день хомяка

Фото: Melissa Keizer / Unsplash

Праздник посвящен одному из самых популярных домашних питомцев. Так что 12 апреля — идеальный день, чтобы завести себе хомяка или же устроить праздник уже имеющемуся питомцу: покормить его лакомствами и подарить пару новых игрушек.

Также в этот день принято делать пожертвования организациям по спасению животных, которые помогают грызунам и другим домашним животным найти новый дом.

Какие еще праздники отмечают в разных странах 12 апреля

Какой церковный праздник 12 апреля

Воскрешение праведного Лазаря

Согласно преданию, святой праведный Лазарь жил в селении Вифания, недалеко от Иерусалима. Во время своей земной жизни Иисус Христос часто навещал его и называл своим другом. Однако Господь не был с Лазарем в момент его кончины — когда Иисус в очередной раз пришел к другу, тот уже четыре дня как лежал в гробу. Тогда Христос воскресил праведника из мертвых. Многие иудеи, услышав об этом, приходили в Вифанию и, удостоверившись в действительности величайшего чуда, становились последователями Христа. После воскрешения Лазарь жил еще 30 лет, руководил Церковью и распространял христианство на острове Кипр.

Чудо воскрешения Лазаря Церковь вспоминает в субботу шестой недели Великого поста.

Какие еще церковные праздники отмечают 12 апреля

  • День памяти преподобного Иоанна Лествичника;
  • День памяти святителя Софрония, епископа Иркутского.

Приметы на 12 апреля

  • Если к 12 апреля зацвели одуванчики, то лето будет коротким;
  • Если на улице дождливая погода, значит, будет богатый урожай грибов;
  • Если птицы начали вить гнезда на южной стороне деревьев или домов, то лето будет холодным.

Кто родился 12 апреля

Монсеррат Кабалье (1933-1918)

Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье получила международное признание, дебютировав в партии Лукреции Борджиа в нью-йоркском Карнеги-холле. Тогда зал аплодировал ей в течение 20 минут. Позже артистка выступала на мировых сценах: в Метрополитен-опере, Ковент-Гардене, парижской Гранд-Опера, Венской государственной опере, а также приезжала с гастролями в Москву.

Сирша Ронан (31 год)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Ирландская актриса Сирша Ронан родилась 12 апреля 1994 года. Известность к юной актрисе пришла в 2007 году после съемок в фильме «Искупление». Позже она сыграла в популярных картинах: «Милые кости», «Отель Гранд Будапешт», «Бруклин», «Леди Берд» и «Маленькие женщины».

Кто еще родился 12 апреля

    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом прокомментировал переговоры Уиткоффа с Путиным

    Российский полковник раскритиковал попытку Сырского приписать ВСУ разбившийся Ту-22М3

    Каллас заявила о провале переговоров «коалиции желающих» по Украине

    Овечкин ответил на вопрос о поздравлении от Путина

    Премьер Грузии указал на трагическое положение Великобритании

    Бывшая жена Паши Техника рассказала о зловещей находке в его доме в Таиланде

    Симоньян словами «посмеялись от души» ответила на санкции Зеленского против сотрудников RT

    Спецпосланник Трампа предложил разделить Украину как послевоенный Берлин

    Махачкалинское «Динамо» забыло вратаря на стадионе после победы над «Спартаком»

    Премьер Украины обратился с призывом к Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше