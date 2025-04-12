Блогерша случайно села на опасное морское животное и час кричала от боли

Блогерша Julieanddaniel час кричала от боли из-за ужалившей ее кубомедузы

Ирландскую тревел-блогершу Джули из дуэта Julieanddaniel во время отдыха на Филиппинах ужалила кубомедуза. Об этом она рассказала в видео, опубликованном в TikTok.

Блогерша снимала ролик в воде, и в какой-то момент ее ужалила в бедро и ягодицу кубомедуза. Как уточнила Джули, она не заметила животное и села на него. Ощутив сильную боль, тиктокерша тут же прекратила записывать видео и с криками выбежала на сушу, где с нее сняли медузу.

Она заявила, что никогда не испытывала настолько сильную боль, как после нападения морского животного. «Я кричала на протяжении где-то часа, у меня почти пропал голос», — призналась она и сравнила эту боль с ощущениями от прижатия к коже раскаленного металла.

Блогершу доставили в больницу, где ей оказали помощь. Джули также заявила, что среди прочих последствий ожога кубомедузы у нее возникли проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Ранее сообщалось, что звезда популярного американского шоу «Холостяк» Шон Лоу попал в больницу после нападения своей собаки. По словам Лоу, животное атаковало его во время барбекю с друзьями и сильно укусило за руку.