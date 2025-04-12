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22:23, 12 апреля 2025Мир

Будущий канцлер Германии исключил прием Украины в НАТО и ЕС до окончания конфликта

Мерц исключил прием Украины в НАТО и ЕС до окончания конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Лидер блока ХДС/ХСС, вероятный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц в интервью газете Handelsblatt исключил прием Украины в НАТО и ЕС до окончания конфликта.

«Страна, находящаяся в состоянии войны, не может стать ни членом НАТО, ни членом Европейского Союза», — подчеркнул политик.

Он допустил, что после мирного урегулирования республика сможет присоединиться к этим структурам.

Мерц также оценил вероятность переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что пока не задумывался над этой возможностью.

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