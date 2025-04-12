Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:23, 12 апреля 2025Бывший СССР

Депутат Рады раскрыл сигнал Зеленскому от США

Дубинский: Отставка посла Бринк говорит о нежелании США сотрудничать с Зеленским
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Бриджит Бринк

Бриджит Бринк . Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Отставка посла США на Украине Бриджит Бринк говорит о нежелании Вашингтона сотрудничать с президентом Владимиром Зеленским. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Новый посол США на Украине — это перезагрузка отношений в принципе. И еще один сигнал, что на Зеленского не ставят, иначе бы оставили Бринк», — отметил политик.

По словам Дубинского, новый американский посол «нужен для того, чтобы реализовывать новую политику» в отношении Киева.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Бринк уйдет в отставку из-за того, что на нее оказывается сильное давление со стороны команды американского президента Дональда Трампа.

    Обсудить
    Последние новости

    Украина потеряла еще один F-16 во время боевого вылета. Истребитель могли сбить собственные силы ПВО

    В США поделились неожиданными деталями посмертной охоты на Гитлера

    В США сообщили о готовности Трампа пойти на уступки Ирану

    Олимпийская чемпионка Мельникова высказалась о возвращении на международную арену

    Украинцам посоветовали «закрыть ротики» на тему демобилизации

    Женщина обменяла приемную дочь на обезьянку

    В российском регионе восстановили движение поездов после падения БПЛА

    Депутат Рады раскрыл сигнал Зеленскому от США

    Часть группы освобожденных в Тунисе россиян вернулась на родину

    Россиянам назвали самые рискованные виды вложений

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше