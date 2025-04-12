Депутат Рады раскрыл сигнал Зеленскому от США

Дубинский: Отставка посла Бринк говорит о нежелании США сотрудничать с Зеленским

Отставка посла США на Украине Бриджит Бринк говорит о нежелании Вашингтона сотрудничать с президентом Владимиром Зеленским. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Новый посол США на Украине — это перезагрузка отношений в принципе. И еще один сигнал, что на Зеленского не ставят, иначе бы оставили Бринк», — отметил политик.

По словам Дубинского, новый американский посол «нужен для того, чтобы реализовывать новую политику» в отношении Киева.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Бринк уйдет в отставку из-за того, что на нее оказывается сильное давление со стороны команды американского президента Дональда Трампа.