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20:48, 12 апреля 2025Бывший СССР

Эстония нашла на идущем в Россию танкере десятки нарушений

ERR: на идущем в российский порт Усть-Луга танкере зафиксировали 40 нарушений
Вячеслав Агапов

Фото: Gianluca Balloni / Handout / Reuters

На задержанном в Эстонии танкере Kiwala, который направлялся в российский порт Усть-Луга, зафиксировали десятки нарушений. Об этом сообщает ERR.

По данным властей, всего у судна выявлено порядка 40 нарушений. Из них 29 являются серьезным основанием задержать танкер.

«Большинство из них (23 нарушения) касались документации, остальные — системы обеспечения безопасности судоходства, подготовки экипажа к аварийным ситуациям, а также технических неисправностей», — отмечают источники.

Танкеру запретили продолжать путь до устранения недостатков. Сейчас его охраняют эстонские ВМС в порте Мууга.

Командующий военно-морскими силами страны, коммодор Иво Вярк сообщил о задержании судна 11 апреля. Таллин заподозрил, что судно не имеет государственного флага и страховки и находится под санкциями Европейского Союза. На борту корабля находятся 24 человека. Капитан корабля является гражданином Китая, а остальная часть экипажа, предположительно, граждане Мьянмы.

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