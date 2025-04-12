Путин высказался о полете Гагарина в космос

Путин назвал полет Гагарина в космос эпохальным событием столетия

Полет Юрия Гагарина в космос — эпохальное событие 20 столетия, заявил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю Дня космонавтики. Она опубликована на сайте Кремля.

«Легендарный старт Юрия Алексеевича Гагарина 12 апреля 1961 года навсегда останется ярким, поистине эпохальным событием XX столетия, великим триумфом нашего Отечества», — написал глава государства.

Он заявил, что страна искренне гордится выдающимися учеными, конструкторами и космонавтами., которые стояли у истоков национальной космической программы. Они были настоящими патриотами и подвижниками, констатировал Путин.

Ранее российский экипаж МКС поздравил соотечественников с Днем космонавтики. К россиянам обратились космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков. Первый отметил, что в России космос «всегда был больше чем профессия»

