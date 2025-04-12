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00:21, 12 апреля 2025Бывший СССР

Российский полковник раскритиковал попытку Сырского приписать ВСУ разбившийся Ту-22М3

Полковник Ходаренок: Сырский поспешил приписать ВСУ уничтожение Ту-22М3
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Ukrainian Presidentia / Globalookpress.com

Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок раскритиковал главкома Вооруженных сил Украины Александра Сырского за попытку приписать ВСУ уничтожение стратегического бомбардировщика Ту-22М3, который разбился 2 апреля в Иркутской области.

Эксперт напомнил, что Сырский в интервью украинскому изданию «Левый берег» заявил: «Как раз только приземлился — и наш дрон его поразил. Стоимость — около 100 миллионов долларов».

Ходаренок отметил, что точными данными о стоимости бомбардировщика главком ВСУ располагать не может. Кроме того, данные о якобы сбитом украинским беспилотником самолете должны подтверждаться объективным контролем, чего Сырский не предоставил.

По мнению полковника, если бы Сырский был более ответственным руководителем, он бы воздержался от громких заявлений, если они не подтверждены объективными кадрами, исключающими любое двойное толкование.

«Но главком ВСУ решил в этой ситуации заниматься простым сотрясанием воздуха», — заключил Ходаренок.

О крушении самолета в Усольском районе Иркутской области стало известно вечером 2 апреля. По словам местных жителей, авария произошла в районе деревни Буреть. Очевидцы рассказали, что слышали взрыв, после чего увидели яркую вспышку и пожар.

В Минобороны подтвердили, что крушение потерпел стратегический ракетоносец Ту-22М3. Как уточнили в ведомстве, экипаж из четырех человек катапультировался, однако летчик при приземлении не выжил. Причиной аварии называется техническая неисправность.

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