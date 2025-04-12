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23:25, 12 апреля 2025Россия

Система ПВО сбила БПЛА в российском регионе

Минобороны: Система ПВО сбила БПЛА в Брянской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Брянской области. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что попытка атаки российского региона была предпринята около 21:10 по мск.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Брянской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ночь на 12 апреля силы противовоздушной обороны сбили 36 беспилотников над территорией России. Наибольшее число дронов — 18 — сбили над Курской областью, еще 13 — над Ростовской. По два беспилотника было перехвачено над Орловской и Белгородской областями и еще одни над Краснодарским краем.

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