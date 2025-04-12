Сотрудников Госдепа попросили доносить на коллег за «антихристианские уклоны»

Сотрудников Госдепа попросили анонимно доносить на коллег за антихристианство

Сотрудников Госдепартамента США попросили анонимно доносить на своих коллег, если они проявляют «антихристианские уклоны». Об этом сообщает Politico со ссылкой на разосланную сотрудникам Госдепа телеграмму.

«Департамент будет собирать примеры антихристианских предрассудков с помощью анонимных отчетов сотрудников», — указано в сообщении. В телеграмме работников ведомства просят делиться детальными подробностями антихристианских проявлений, включая точное время, дату, имя и место, где произошел подобный инцидент.

Отмечается, что это является следствием указа президента США Дональда Трампа об искоренении «незаконных антихристианских практик» в правительстве страны. Газета подчеркивает, что дискриминация по религиозному признаку противоречит американской Конституции.

Ранее Трамп назвал причину роста антисемитизма в США — по его словам, это связано с освещением ударов Израиля по сектору Газа в СМИ. Трамп отметил, что после просмотра видео бомбардировок Газы ему захотелось позвонить в Израиль и остановить боевые действия.