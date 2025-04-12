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19:26, 12 апреля 2025Интернет и СМИ

В работе WhatsApp в России произошел сбой

Пользователи WhatsApp заявили о проблемах с отправкой сообщений в групповые чаты
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Rodolfo Buhrer / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российские пользователи WhatsApp заявили о проблемах в работе мессенджера 12 апреля. Об этом свидетельствуют данные портала «Сбой.РФ».

Согласно данным, жалобы начали поступать после 14:30. Больше всего обращений о произошедшем в работе мессенджера сбое поступило из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирской области.

Известно, что у пользователей возникли проблемы с отправкой сообщений в групповые чаты.

Ранее корпорация Microsoft выпустила экстренное исправление для приложений Office 2016. В начале года пользователи жаловались на частые вылеты Word, Excel и других приложений.

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