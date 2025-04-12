Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:34, 12 апреля 2025Бывший СССР

В Раде заявили о скором продлении военного положения на Украине

Депутат Рады Железняк: На Украине скоро продлят военное положение и мобилизацию
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Irik Bikmukhametov / Getty Images

Власти Украины в скором времени примут решение о продлении военного положения в республике и мобилизации. Об этом сообщает местное издание «Страна» со ссылкой на депутата Верховной Рады Ярослава Железняка.

В настоящее время военное положение в республике действует до 9 мая 2025 года. Однако местные парламентарии считают необходимым продлить его уже в скором времени, отметил Железняк. Подобное решение примут уже 16-18 апреля, поясняется в материале.

Отмена военного положения, подчеркивает местное издание, открыло путь к объявлению президентских выборов. О необходимости их проведения в республике неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук ранее подтвердил начало подготовки к этой процедуре на Украине. Подготовка к выборам, по его словам, находится на ранней стадии.

    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России объяснили причины продолжающихся атак Киева на объекты энергетики

    В Раде заявили о скором продлении военного положения на Украине

    Российские военные заминировали дорогу в тылу ВСУ и уничтожили американский БТР

    Названа основная суть переговоров США и России

    В Минобрнауки высказались о ЕГЭ и переходе на новую систему образования

    Боец UFC заявил о желании выступать под российским флагом

    Путин заявил о необходимости космической отрасли стать локомотивом роста экономики

    Путин назвал важнейшую задачу для России

    Россия передала США сведения о нарушении Киевом моратория на удары по объектам энергетики

    В России рыбаки на катере едва не оказались под большим контейнеровозом и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше