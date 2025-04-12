В Раде заявили о скором продлении военного положения на Украине

Депутат Рады Железняк: На Украине скоро продлят военное положение и мобилизацию

Власти Украины в скором времени примут решение о продлении военного положения в республике и мобилизации. Об этом сообщает местное издание «Страна» со ссылкой на депутата Верховной Рады Ярослава Железняка.

В настоящее время военное положение в республике действует до 9 мая 2025 года. Однако местные парламентарии считают необходимым продлить его уже в скором времени, отметил Железняк. Подобное решение примут уже 16-18 апреля, поясняется в материале.

Отмена военного положения, подчеркивает местное издание, открыло путь к объявлению президентских выборов. О необходимости их проведения в республике неоднократно говорил президент России Владимир Путин. Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук ранее подтвердил начало подготовки к этой процедуре на Украине. Подготовка к выборам, по его словам, находится на ранней стадии.