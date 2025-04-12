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17:11, 12 апреля 2025Россия

Житель Брянской области поднял пакет со взрывчаткой и не выжил

Богомаз: Житель села Кирилловка подорвался на пакете со взрывчаткой
Вячеслав Агапов

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Житель Брянской области поднял с земли пакет со взрывчаткой и не выжил. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По словам главы региона, мужчина из села Кирилловка Климовского района обнаружил на обочине полимерный пакет. Когда он попытался поднять находку, сдетонировало взрывное устройство. Мужчина получил несовместимые с жизнью раны, а его супруга, которая находилась рядом, — легкую контузию. Пострадавшую доставили в районную больницу — медики оказывают ей необходимую медицинскую помощь.

«Выражаю родным погибшего глубокие соболезнования. Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана. Такие действия ВСУ — настоящий террористический акт против простых мирных граждан!» — заявил Богомаз.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые обстреляли село Ольговка в Курской области после вторжения в регион, предъявили обвинение. В результате их действий не выжили четыре человека, повреждения получила гражданская инфраструктура. СК проводит расследование, бойцам ВСУ предъявили обвинение в совершении террористического акта.

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