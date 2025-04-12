Вторгнувшимся в курское приграничье украинским военным предъявили обвинение

СК: Трем обстрелявшим курское село Ольговка бойцам ВСУ предъявили обвинение

Трем бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые обстреляли село Ольговка в Курской области после вторжения в регион, предъявили обвинение. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) в Telegram-канале.

«По данным следствия, в августе 2024 года Дребеда, Крайванов и Шевченко в составе подразделений ВФУ незаконно вторглись на территорию Российской Федерации. Находясь в Кореневском районе Курской области, Дребеда, Крайванов и Шевченко, исполняя приказы командиров, систематически обстреливали жилые дома села Ольговка, где находились мирные жители», — говорится в сообщении ведомства.

По его информации, в результате не менее четырех человек не выжили, повреждения получила гражданская инфраструктура. СК проводит расследование, бойцам ВСУ предъявили обвинение в совершении террористического акта.

Ранее в СК раскрыли число осужденных украинских военных за преступления в Курской области. Судебные слушания, по последним данным, сейчас проходят над 92 бойцами ВСУ.