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11:38, 12 апреля 2025Интернет и СМИ

Журналисту в прямом эфире села на голову птица

Журналисту Fox News Дуси в прямом эфире у Белого дома села на голову птица
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Птица села на голову журналисту американского телеканала Fox News Питеру Дуси во время прямого эфира. Фрагмент трансляции доступен на YouTube.

Дуси вел репортаж у Белого дома и вместе с телеведущими обсуждал торговую войну между США и Китаем, а также недавнюю публикацию в соцсети Truth Social американского лидера Дональда Трампа. В какой-то момент на голову ведущему приземлилась и тут же улетела птица.

«Мне на голову только что села птица!» — воскликнул Дуси. Затем птица резко пролетела над его головой, заставив журналиста пригнуться. Корреспондент Fox News в шутку отметил, что случившееся ему не понравилось.

В комментариях на YouTube многие пользователи указали, что попавшая в прямой эфир птица похожа на горлицу. Некоторые также сочли случившееся хорошим знаком, который якобы сулит журналисту удачу.

Ранее сообщалось, что ведущий новостей на канале «Би-Би-Си» Мэттью Амроливала почти минуту молчал в прямом эфире. Инцидент произошел из-за технической ошибки.

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