Журналисту в прямом эфире села на голову птица

Журналисту Fox News Дуси в прямом эфире у Белого дома села на голову птица

Птица села на голову журналисту американского телеканала Fox News Питеру Дуси во время прямого эфира. Фрагмент трансляции доступен на YouTube.

Дуси вел репортаж у Белого дома и вместе с телеведущими обсуждал торговую войну между США и Китаем, а также недавнюю публикацию в соцсети Truth Social американского лидера Дональда Трампа. В какой-то момент на голову ведущему приземлилась и тут же улетела птица.

«Мне на голову только что села птица!» — воскликнул Дуси. Затем птица резко пролетела над его головой, заставив журналиста пригнуться. Корреспондент Fox News в шутку отметил, что случившееся ему не понравилось.

В комментариях на YouTube многие пользователи указали, что попавшая в прямой эфир птица похожа на горлицу. Некоторые также сочли случившееся хорошим знаком, который якобы сулит журналисту удачу.

Ранее сообщалось, что ведущий новостей на канале «Би-Би-Си» Мэттью Амроливала почти минуту молчал в прямом эфире. Инцидент произошел из-за технической ошибки.

