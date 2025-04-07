Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:00, 7 апреля 2025Интернет и СМИ

Ведущий новостей минуту молча смотрел в камеру

The Sun: Ведущий «Би-Би-Си» Амроливала по ошибке молчал минуту в эфире новостей
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Stephen Simpson / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Ведущий новостей на канале «Би-Би-Си» Мэттью Амроливала из-за технической ошибки почти минуту молчал в прямом эфире. На это обратило внимание издание The Sun.

Отмечается, что инцидент произошел, когда в эфире показывали рекламный ролик другого шоу. Видео шло в эфире, но его большую часть перекрыло внезапное появление Амроливалы. В итоге ведущий молча смотрел в объектив на протяжении минуты, пока шел трейлер политической программы.

После окончания ролика ведущий извинился за случившееся. «С возвращением. Для тех, кто внимательно смотрел, я думаю, вы вернулись уже давно. Прошу прощения за это, здесь в студии некоторые технические проблемы», — сказал он и продолжил читать новости.

Ранее сообщалось, что британский телеведущий Гетин Джонс упал, катаясь на роликах в прямом эфире на телеканале «Би-би-си», и получил травму. Он заявил, что испытал из-за инцидента ужасную боль и не мог встать.

    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты потери ВСУ на территории Курской области

    Премьер Японии захотел посетить США после введения пошлин

    Педофил восемь месяцев тайно снимал интимную жизнь соседей

    Терапевт назвал связанные с посинением губ заболевания

    ВСУ получили шведскую пушку разработки 1940-х годов

    Трамп объяснил срыв сделки по покупке TikTok

    В Швейцарии поддержали право Белоруссии на размещение ядерного оружия

    ВСУ уничтожили своих при попытке сдаться в плен

    В Германии предупредили о последствиях войны с Россией

    Терапевт назвал опасное для здоровья число головных болей в месяц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше