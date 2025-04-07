Ведущий новостей минуту молча смотрел в камеру

The Sun: Ведущий «Би-Би-Си» Амроливала по ошибке молчал минуту в эфире новостей

Ведущий новостей на канале «Би-Би-Си» Мэттью Амроливала из-за технической ошибки почти минуту молчал в прямом эфире. На это обратило внимание издание The Sun.

Отмечается, что инцидент произошел, когда в эфире показывали рекламный ролик другого шоу. Видео шло в эфире, но его большую часть перекрыло внезапное появление Амроливалы. В итоге ведущий молча смотрел в объектив на протяжении минуты, пока шел трейлер политической программы.

После окончания ролика ведущий извинился за случившееся. «С возвращением. Для тех, кто внимательно смотрел, я думаю, вы вернулись уже давно. Прошу прощения за это, здесь в студии некоторые технические проблемы», — сказал он и продолжил читать новости.

Ранее сообщалось, что британский телеведущий Гетин Джонс упал, катаясь на роликах в прямом эфире на телеканале «Би-би-си», и получил травму. Он заявил, что испытал из-за инцидента ужасную боль и не мог встать.

