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10:16, 13 апреля 2025Бывший СССР

Опубликовано видео с новой «дорогой смерти» ВСУ

Появилось видео с новой дорогой смерти для ВСУ под Дзержинском в ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Появилось видео с новой «дорогой смерти» для Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Дзержинском в Донецкой народной республике (ДНР). Его опубликовал в Telegram-канале военный эксперт Чингис Дамбиев.

Снявший ролик украинец утверждает за кадром, что автомобилей на трассе становится все меньше, поскольку российские дроны работают здесь все активнее.

«Еще одна дорога смерти для украинских боевиков», — добавил Дамбиев в посте.

До этого власти Украины переименовали Дзержинск в Торецк, однако это не помогло им удержать город под своим контролем.

Ранее российские военнослужащие заминировали дорогу снабжения ВСУ в ДНР.

Тогда в результате подрыва мины был уничтожен бронетранспортер американского производства вместе с украинским десантом. На том же участке дороги российские бойцы подорвали боевую машину пехоты противника.

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