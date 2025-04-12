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10:33, 12 апреля 2025Бывший СССР

Российские военные заминировали дорогу в тылу ВСУ и уничтожили американский БТР

ТАСС: Российские военные заминировали дорогу снабжения ВСУ в ДНР
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Телеграм-канал ТАСС

Американский бронетранспортер М113 вместе с украинским десантом был уничтожен в ДНР. Кадры с моментом поражения БТР попал на видео, пишет ТАСС.

Сообщается, что российские операторы БПЛА 6-й мотострелковой дивизии заминировали дорогу снабжения в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) на часовоярском направлении в ДНР. В результате подрыва мины был уничтожен БТР американского производства вместе с десантом ВСУ.

Кроме того, на этом участке дороги российскими военными уничтожена боевая машина пехоты.

Ранее командир 93-й бригады ВСУ Шамиль Крутков допустил мобилизацию 18-летних украинцев. По его словам, такая необходимость в Вооруженных силах Украины уже назрела.

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